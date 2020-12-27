"قراءة مختصرة للعصر البيزنطى فى مصر" محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية رابع محاضرات الموسم الثقافى القبطي، بعنوان "قراءة مختصرة للعصر البيزنطى فى مصر"، والتى يحاضر فيها الدكتور خالد غريب، رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية بجامعة القاهرة، وذلك عن طريق البث عن بُعد(Online)، يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020، فى تمام الساعة 2.00 مساءً.

يأتى ذلك فى إطار الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية التى ينظمها المركز، وتتناول المحاضرة قراءة عن تاريخ المسيحية ودخولها إلى مصر على يد القديس مرقص الرسول إلى الإسكندرية ثم تناقش المحاضرة العصر البيزنطى فى مصر، وأهم دلالات الحكم، ومدى التأثير العالمى للكنيسة المصرية وليس فى الشرق فقط؟ مع استعراض لبعض المفردات القبطية التى ما تزال مستخدمة حتى الان لاسيما فيما يخص التقويم القبطي.