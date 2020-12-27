أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاعتداء الهمجي الذي نفذه جيش الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، واعتبرته "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، و"جريمة ضد الإنسانية" حسب اتفاقيات جنيف، يحاسب عليها القانون الدولي.
وحمّلت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وتعتبرها "تصعيدا خطيرا" في عدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، كما أدانت القصف الهمجي الذي تعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة.
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