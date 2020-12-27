وحمّلت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وتعتبرها "تصعيدا خطيرا" في عدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، كما أدانت القصف الهمجي الذي تعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة.