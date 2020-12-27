اليوم السابع
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فلسطين تسجل 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الأحد، 27 ديسمبر 2020 02:19 م
فلسطين تسجل 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" كورونا فى فلسطين - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1493 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 83.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 112 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 


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