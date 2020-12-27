فاوتشى: سلالة فيروس كورونا المتحورة لا تؤدى إلى الإصابة بعدوى أكثر خطورة

كتب أحمد عرفة

أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض الحساسية والمعدية، أنتونى فاوتشى، أن سلالة فيروس كورونا المتحورة المكتشفة فى بريطانيا لا تؤدي إلى الإصابة بعدوى أكثر خطورة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم ، أوضح مدير المعهد الأمريكى للأمراض الحساسية والمعدية، أنه من الواضح أن مثل هذه الأمور نأخذ دائما على محمل الجد، وظهور أي طفرة مثير للقلق، لكني أعتقد أن على المجتمع الأمريكي أن يتذكر ويفهم أن هذه هي فيروسات حمض نووي ريبوزي وهي تتحور باستمرار على طول الوقت.

ولفت مدير المعهد الأمريكي للأمراض الحساسية والمعدية، إلى أنه فى أغلب الأحيان الطفرات لا تتميز بأهمية عملية، لكن من حين إلى آخر يتم خلال الفحوص اكتشاف تطورات تزيد من الشبهات أو تدل في الحقيقة على ارتفاع مدى العدوى، متابعا: زملاؤنا البريطانيون يتعاملون مع هذه القضية، ونحن أيضا ندرسها بدقة.

ولفت فاوتشى، إلى أن النقطة الأهم حاليا تتمثل في تحديد ما إذا كانت الإصابة بالسلالة الجديدة تؤدي إلى عدوى أكثر خطورة.