وقال عمدة موسكو اليوم الأحد، "لقد وافقت وزارة الصحة الروسية على إمكانية التطعيم ضد "كوفيد-19" بلقاح "سبوتنيك ـ V" للمواطنين الأكبر سناً" .. وأضاف:" هذا شيء رائع، لأن كبار السن هم أكبر مجموعة معرضة للخطر وهم الأكثر تضررا من المرض"، مشيرا إلى أن عملية التسجيل لتطعيم هذه الفئة العمرية من سكان العاصمة سيكون ابتداء من يوم غد.

يُذكر أن روسيا بدأت حملة تطعيم جماعي ضد فيروس " كورونا" المستجد في الخامس من ديسمبر الجاري بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.