"عفاف بصل" عميدًا لكلية التمريض بجامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا￼، صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتورة عفاف عبد العزيز بصل، الأستاذ بقسم التمريض الباطني والجراحي ووكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحوث، عميدًا لكلية التمريض ‏لمدة ثلاث سنوات￼.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة طنطا، اليوم، للدكتورة عفاف بصل بمكتبه بمقر إدارة الجامعة، متمنيًا لها التوفيق ￼والمساهمة في تطوير الكلية والتعاون مع زملائها والعمل بروح الفريق الواحد للصالح العام، كما وجه الشكر للدكتورة عصمت جميعي التي تولت القيام بأعمال عميد الكلية الفترة الماضية على مجهوداتها في خدمة الكلية. ￼

حصلت الدكتورة عفاف بصل على بكالوريوس التمريض من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا عام 1994، والماجستير (تمريض باطنى وجراحى) من جامعة عين شمس عام 2001، ثم درجة الدكتوراة فى ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2007. تدرجت في الوظائف العلمية، معيدا فى عام 1996، ثم مدرسا مساعدا فى عام 2002، ثم مدرسا فى عام 2007، ثم أستاذا مساعدا في عام 2014، لتحصل على الأستاذية فى عام 2019.