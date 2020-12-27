طقس الخليج.. برد وسقوط أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية

وكالات

تشهد دول الخليج العربى، اليوم الأحد، طقسا باردا، مصحوبا بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيزة مسبوقة برياح سطحية.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيزة مسبوقة برياح سطحية على مناطق( حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ، القصيم ، الجوف ، الحدود الشمالية ، الشرقية ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة. على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربيه الى شمالية شرقيه بسرعه14-38كم/ساعه على الجزء الشمالي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربيه الى شمالية شرقيه بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح "الإثنين" على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة شمالاً وشرقاً وعلى البحر.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شرقية / 20 - 30 تصل إلى 45 كم/س خاصة البحر.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا، يصبح متوسطا بعد الظهر ..

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 25 16 70 35 دبــي 25 17 65 30 الشارقة 26 16 70 35 عجمان 26 17 75 30 أم القيوين 25 14 80 35 رأس الخيمة 26 13 75 35 الفجيرة 26 19 65 30 العين 26 14 80 30 ليوا 25 13 85 40 الرويس 22 18 70 35 السلع 23 17 75 40 دلما 24 18 85 40 طنب الكبرى 23 17 80 45 طنب الصغرى 23 17 80 45 أبو موسى 23 17 80 45 .

البحربن

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، الأحد، في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى بارداً نسبياً وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 أحياناً.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 30%.