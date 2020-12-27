ضبط 4 أطنان لحوم ودواجن فاسدة و2 طن دقيق مدعم بحملة مكبرة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث تموين القليوبية بقيادة العقيد محمد غيته مدير مباحث التموين بالقليوبية، حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 4 طن لحوم ودواجن فاسدة، وضبط 2 طن دقيق مدعم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد محمد غيته، رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد شن حملة تموينية مكبرة استهدفت مصانع المواد الغذائية وتعبئة اللحوم ومصنعاتها، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتعبئة مصنعات لحوم عثر به على 2،5 طن مصنعات لحوم بدون مستندات ومجهول المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرا على الصحة العامة، و6 ماكينة أدوات إنتاج تمهيداً لطرحها بالأسواق بغرض الغش على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما تم ضبط 1.5 طن مقطعات دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة داخل محل لتجارة الدواجن بدون ترخيص.

وأيضا تم ضبط2 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية تمهيدا للإتجار بها في السوق السوداء قدرت بــ 10900 جنيهاً على سيارة نقل وتم ضبطها وقائدها وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.