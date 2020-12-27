صحيفة كويتية: إصدار تأشيرات جديدة للمعلمين الأجانب العالقين فى الخارج للعودة

كتب مصطفى عنبر

قالت مصادر حكومية كويتية، أن وزارة التربية أيدت عودة المعلمين العالقين خارج الكويت والذين انتهت إقاماتهم أثناء تواجدهم في الخارج، وذلك عن طريق إصدار تأشيرات دخول جديدة، . وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية

وذكرت المصادر-وفقا للصحيفة- أن إصدار تأشيرات دخول جديدة للمعلمين العالقين الذين انتهت إقاماتهم خارج البلاد، هو الحل القانوني الأمثل لوجود عقبة قانونية تمنع تجديد إقامات منتهية لأشخاص أثناء تواجدهم خارج البلاد.

وبينت المصادر، وفقا لما ذكرته الصحيفة ـ إن إصدار التأشيرات سيشمل المعلمين الذين تحتاجهم وزارة التربية في بعض التخصصات، حيث ستتم مخاطبة هؤلاء المعلمين للعودة الى الكويت، بحسب الإجراءات المعمول بها، مضيفة: إصدار تأشيرات دخول للمعلمين العالقين يشمل المعلمين المتواجدين في بعض الدول إلى جانب المعلمين في الدول المحظورة، مشيرة إلى أن وزارة التربية لا تملك تجديد إقامة أي معلم «أونلاين» بعد إنتهاء إقامته وهو خارج البلاد تنفيذا لقانون معمول به في البلاد.

وأوضحت المصادر، "هذا بالإضافة إلى أن أمر تجديد إقامات المعلمين وفق المادة 17 يستوجب دفع رسوم التجديد لوزارة الداخلية الذي هو اختصاص أصيل لها"، مشيرة إلى أن الوزارة تتولى تجديد إقامات المتواجدين داخل الكويت، مختتمة انه في فترة سابقة وللظروف الاستثنائية التي مرت بالبلاد بسبب الجائحة تمت بعض الاستثناءات بموافقة وزارة الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"حكومية رفيعة"، أن وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف اعتمد أمس الأربعاء استمارات صرف مكافآت الأعمال الممتازة لجميع المستحقين المشمولين من المعلمين والإداريين والفنيين.

وأوضحت المصادر، أن اعتماد الوزير الدكتور علي المضف سيعجل تاريخ الصرف الذي سيكون قريبا جدا ولن يتأخر حتى الموعد الذي كان محددا سابقا وهو 15 يناير المقبل.

واختتمت المصادر، أنه بناء على اعتماد الوزير يقوم القطاع المالي بتسكين المبلغ المقرر بحسب الدرجة الوظيفية لكل من المشمولين من المعلمين والإداريين والفنيين تمهيدا لإحالة استمارات الصرف الى البنوك، وإيداع المكافآت في الحسابات الشخصية.