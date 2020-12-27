صحيفة فرنسية: امرأة عمرها 78 عام هى اول من تلقى لقاح "فايرز" ضد كورونا فى فرنسا

كتب: أحمد علوى

قالت صحيفة 20 مينوت الفرنسية ان موريست وهى سيدة من أصل فرنسى والبالغة من العمر ثمانية وسبعين عاماً، كانت هي أول شخص تلقى تطعيم باللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19 " في فرنسا، حيث تلقت الجرعة الأولى في مستشفى رينيه موريه قرب العاصمة باريس.

موريست التي كانت تعمل سابقاً كمدبرة منزل تلقت لقاح "فايزر بيوينتيك" اليوم الأحد في وحدة الرعاية بالمستشفى المذكور، حيث قالت عقب تلقيها اللقاح "لقد تأثرت" ثم ابتسمت مطمأنة فيما أخذ الطاقم الطبي يصفق لها بصوت عالى.

وترمي الحكومة الفرنسية بدايةً إلى تلقيح مليون شخص من كبار السن والضعفاء والعاملين في مجال الرعاية الصحية مع حلول نهاية شهر فبراير في دور رعاية المسننين في جميع أنحاء البلاد.

ووصلت أولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر- بايونتيك إلى فرنسا مساء أمس السبت، استعدادا لبدء حملة تلقيح غدا الأحد.

وذكرت قناة (فرانس 24 ) أن الشحنة الأولى تتضمن 19 ألفا وخمسمائة جرعة، وستُعطَى أولى جرعات اللقاح فى منشأتين لكبار السن فى سيفرون بضواحى باريس وفى ديجون وسط شرق البلاد.