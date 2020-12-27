شركة غزل كفر الدوار تنفى تسريح العمال ومنحهم أجازة لمدة 3 أشهر

البحيرة - ناصر جودة

نفت إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بالبحيرة، ما تردد من أنباء عن تسريح العمال ومنحهم أجازة لمدة 3 أشهر.

وأضافت إدارة الشركة، أنه سيتم تشغيل مصنع رقم 4 للغزل والنسيج، بكامل طاقته ونقل الماكينات الصالحة للتشغيل من المصانع الأخرى إلية، وذلك بهدف استيعاب جميع العاملين بقطاع الغزل والنسيج.

وأشارت إدارة الشركة، إلى استمرار العمل بمصنع صباغى البيضا بأقصى طاقه ممكنة، وأن ما يتردد من أنباء هو محض شائعات مغرضه.

وطالبت إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، كافة العاملين بعدم الانسياق أو الانجرار وراء من لا يريدون الخير للشركة، وعدم الاستماع إلى أى معلومات غير رسمية.

وكان المئات من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، قاموا بالتجمهر أمس السبت، داخل الشركة للمطالبة بعدم الإضرار بهم على خلفية خطة تطوير الشركة.