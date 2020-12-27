اليوم السابع
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الأحد، 27 ديسمبر 2020 04:48 م
خالد صلاح
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سنغافورة تؤكد إمكانية استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 04:18 م
سنغافورة تؤكد إمكانية استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا لقاح فايزر - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، إمكانية استخدام اللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، في حال التطعيم في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن لجنة التقييم الطبي المعنية بالتطعيم قدمت استنتاجاتها التي تشير إلى أن نسبة فعالية اللقاح المذكور تقدر بـ95%، ويمكن استخدامه لأشخاص تزيد أعمارهم على 16 سنة.
وكانت وزارة الصحة السنغافورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و524 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.


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لقاح فايزر

كورونا

سنغافورة

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