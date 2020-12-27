سنغافورة تؤكد إمكانية استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا

أكدت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، إمكانية استخدام اللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، في حال التطعيم في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن لجنة التقييم الطبي المعنية بالتطعيم قدمت استنتاجاتها التي تشير إلى أن نسبة فعالية اللقاح المذكور تقدر بـ95%، ويمكن استخدامه لأشخاص تزيد أعمارهم على 16 سنة.
وكانت وزارة الصحة السنغافورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و524 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
سنغافورة تؤكد إمكانية استخدام لقاح فايزر المضاد لكوروناالأحد، 27 ديسمبر 2020 04:18 م
لقاح فايزر - أرشيفية
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أكدت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، إمكانية استخدام اللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، في حال التطعيم في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.
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