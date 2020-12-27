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سلطنة عمان تقرر إعادة فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية الثلاثاء المقبل

الأحد، 27 ديسمبر 2020 01:24 م
سلطنة عمان تقرر إعادة فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية الثلاثاء المقبل سلطنة عمان - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قررت سلطنة عمان إعادة فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية يوم الثلاثاء المقبل 29 ديسمبر، وبحسب وكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا إنهاء العمل بقرار منع الدخولِ إلى سلطنة عمان والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية في الساعة الثانية عشرة من صباحِ الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 م.

 


سلطنة عمان

كورونا

فيروس كورونا

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