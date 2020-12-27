اليوم السابع
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رفع 4 طن مخلفات من شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء

الأحد، 27 ديسمبر 2020 11:02 ص
رفع 4 طن مخلفات من شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء رفع مخلفات من شوارع مدينة الحسنة
شمال سيناء - محمد حسين

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انتهى مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء ، من رفع 4 طن مخلفات من الشوارع، وأعلن مجلس المدينة تواصل حملات النظافة أعمالها اليومية بمختلف أنحاء المدينة، لإزالة كافة المخلفات الصلبة والقمامة المتراكمة من الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، وبناء على خطة النظافة ورفع الإشغالات، وتم رفع وإزالة، 4 طن من القمامات المتراكمة والنفايات المتناثرة .

وطالبت إدارة البيئة الأهالى بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها ، حفاظاً على المظهر العام والشكل الحضارى للمدينة ، وحرصآ على صحة وسلامة جميع المواطنين .

وتابع بيان مجلس المدينة، أن اللواء أسامه أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة ، تفقد سير العمل فى الإدارات والمصالح الحكومية بقريتى الجفجافة وك 64 ، وتم المرور على المستشفى المركزى بقرية الجفجافة، لمتابعة سير العمل بها ، والتأكد من وجود الأطقم الطبية ، والإطمئنان على تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى توفير العلاج للمرضى، وتم التأكد من النظافة العامة بالمستشفى، وتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والمرور على بعض المدارس بالقرية لمتابعة سير العملية التعليمية بها ، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من حيث التباعد بين الطلاب ، وإرتداء الكمامات الطبية ، والتأكد على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات ، والمرور على الوحده الصحيه بالقريه ك 64 للوقوف على سير العمل داخل الوحدة الصحية ، ومتابعة حالة النظافة العامة، والخدمات المقدمة للمواطنين .

 

 

 


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