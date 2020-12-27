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رئيس وزراء اليونان يتلقى لقاح "فايزر بيونتك" المضاد لفيروس كورونا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 02:31 م
رئيس وزراء اليونان يتلقى لقاح "فايزر بيونتك" المضاد لفيروس كورونا رئيس وزراء اليونان
كتب سمير حسنى

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تلقى رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس قبل قليل، لقاح "فايزر بيونتك" المضاد لفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

واستعد الاتحاد الأوروبى لإطلاق حملات التطعيم بمختلف بلدان الاتحاد، بدءًا من اليوم الأحد فى محاولة للسيطرة على تفشى السلالة البريطانية المتحورة، بعد أن قررت دولة الكتلة اتخاذ إجراءات صارمة بالإغلاق بسبب السلالة الجديدة بعد انتشارها من بريطانيا إلى فرنسا وإسبانيا وحتى اليابان، طبقًا لما ورد فى موقع medicalxpress.

وذكر التقرير وصول الجرعات الأولى من اللقاح الأمريكى فايزر إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا صباح اليوم، تمهيدًا لتوزيعه على مرافق رعاية المسنين وطاقم المستشفى، بعد أن اودى الوباء بحياة أكثر من 1.7 مليون شخص حتى الوقت الراهن.

وأعلن الاتحاد الأوروبى عن انطلاق حملات التطعيم فى جميع دول الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة اليوم الأحد، بعد أن وافق المنظمون على اعتماد اللقاح وتحديد تسعيرة الجرعات الخاصة به خلال الشهر الجارى، لمواجهة الجائحة العالمية التى نتج عنها تسجيل أكثر من 25 مليون إصابة إجمالية فى أوروبا.


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