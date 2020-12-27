رئيس جامعة كفر الشيخ: الطلاب العرب والأفارقة سفراء لمصر فى مجال التعليم

كفر الشيخ _ محمد سليمان

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، السفير ودادى ولد سيدى هيبة، سفير جمهورية موريتانيا بالقاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، رافقه الدكتور المختار الجيلاني، الملحق الثقافى لسفارة موريتانيا بالقاهرة، لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهتين ولا سيما فى مجال التعليم والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من عمداء الكليات .

من جانبه رحب رئيس جامعة كفرالشيخ بالوفد الزائر، مؤكدا أن الزيارة تهدف إلى التعرف على إمكانات جامعة كفرالشيخ البحثية والعلمية، مشيراً إلى أن حسن العلاقات مع الجانب الموريتانى وكافة الدول الأفريقية، حيث أن الجامعة تفتح أبوابها لأبنائها الطلاب الوافدين من جميع دول أفريقيا الشقيقة للدراسة بالجامعة.

وعلى هامش الزيارة اطمأن السفير الموريتانى على الأوضاع الدراسية للطلاب الوافدين من دولة موريتانيا حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم بالتواجد فى جامعة كفرالشيخ.

واصطحب رئيس الجامعة الوفد الزائر فى جولة فى حرم الجامعة وكليات طب الفم والأسنان وكلية العلوم ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو ومستشفى الجامعة، كما تفقد الوفد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد وأحواض الاستزراع السمكى وتربية الأسماك ومزرعة كلية الزراعة .

وأكد السفير ودادى ولد سيدى هيبة، سفير جمهورية موريتانيا بالقاهرة، تميز الجامعة بالإمكانيات البحثية والتعليمية، مشيدا بنموذج جامعة كفرالشيخ وما حققته منذ تأسيسها وبإمكانياتها من حيث الأهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعى والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمي، وكذا تميز الجامعة وترتيبها فى التصنيفات الدولية.

وأضاف أن ما شاهده اليوم من تطور الجامعة، يدل على اهتمام الدولة المصرية بالتعليم والبحث العلمى، وتنمية روح الإبتكار، والإبداع لدى شباب الجامعات المصرية، مؤكدا حرص طلاب بلاده على الدراسة بجامعة كفرالشيخ، نظرا لتميزها ببنية أكاديمية متميزة ،معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون واستيعاب عدد أكبر من الطلاب الموريتانيين الراغبين فى الدراسة بجامعة كفرالشيخ.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الجامعة تسعد دائمًا باستقبال مسئولى السفارات العربية والأفريقية، مشيرًا إلى حرص الجامعة الدائم على جذب الطلاب العرب والأفارقة والاهتمام بأحوال جميع الطلاب الوافدين، فهم سفراء لمصر فى مجال التعليم، كما تعمل الجامعة على تأهيل هؤلاء الطلاب من خلال تقديم مستوى تعليمى متميز وتطبيق معايير الجودة التعليمية الحقيقية ليستفيد بها الخريج خلال حياته العلمية والعملية.

وفى ختام الزيارة أهدى السفير ودادى ولد سيدى هيبة سفير جمهورية موريتانيا بالقاهرة درع السفارة لرئيس جامعة كفرالشيخ، كما أهدى دسوقى درع الجامعة للسفير الموريتانى .