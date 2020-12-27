رئيس جامعة بنها: حريصون على ربط البحث العلمى بالصناعة لتحقيق التنمية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور جمال السعيد ، رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي في دورته السادسة بقاعة المؤتمرات الكبرى، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى ، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة ، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأوائل الخريجين.

وفى كلمته قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن الاحتفال بيوم التميز العلمي في دورته السادسة ، يأتي انطلاقا من رؤية وسياسة الجامعة لدعم وتحفيز وتقدير للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وقال السعيد ، إن جامعة بنها تبنت انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية وفي ظل التحديات التي تفرضها التنمية المستدامة أهداف استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تحسين مخرجات البحث العلمي ليواكب متطلبات المشروعات القومية في مصر لتطوير مجالات الطاقة والمياه والصحة والغذاء وكذلك في المجالات الاجتماعية.

وأشار السعيد، إلى أن جامعة بنها تسعى دائما على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وعلى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وبالخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتابع قائلا : إن الجامعة تهتم بالبحث العلمي ، باعتباره أحد ركائز الإبداع والابتكار وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي مضيفا ان البحوث العلمية التي تحمل اسم الجامعة تعد أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في مجال تصنيفها محليا وإقليميا ودوليا والذي ظهر تأثيره واضحا في الاصدارات الاخيرة لتصنيف الجامعة في تصنيف شنغهاي والتايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي باصداراته المختلفة.

وأوضح السعيد، أن جامعة بنها تعمل أيضا على أن يكون البحث العلمي ضمن السياقات الصحيحة والملائمة، التي تفجر طاقات المجتمع وتحل مشكلاته المختلفة، حيث تدعم الجامعة معنويا وماديا نشاطات البحث العلمي والقائمين به من اعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ليحقق أهدافه المتمثلة في النمو والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع، بما يؤدي إلى تغيير نوعية الحياة للمجتمع برمته وزيادة رفاهيته.

وأضاف رئيس جامعة بنها ، أنه في مجال التعليم والطلاب تضع الجامعة الطالب والعملية التعليمية في مقدمة أولوياتها وتعمل دائما على تطوير وتحديث برامجها الدراسية لتناسب سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي كما تتبنى استراتيجيات تعلم متطورة وتعمل على زيادة القدرة الاستيعابية بإنشاء كيانات أكاديمية جديدة أهمها جامعة بنها الأهلية بالعبور بالاضافة لبرامج الساعات المعتمدة الأخرى.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن احتفالية التميز العلمى تأتي في اطار سياسة جامعة بنها لتشجيع التميز ودعم المتميزين بما يحقق رؤية الجامعة ورسالتها.

وأكد الجيزاوى، إن احتفال اليوم يؤكد أن التميز والتنافس سمة وجزء مهم وأساسي من ملامح حياة الانسان، ولا شك أن هذا اليوم "يوم التميز العلمي"، أصبح يؤدي دورا مهما في نشر ثقافة الإبداع والتميز بالمجتمع الجامعي، ويعزز حرص الطلاب وهيئة التدريس والباحثين والإداريين على مزيد من التفوق والتميز، وعلى البحث والتفكير الإبداعي والتكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية من أجل تحسين مخرجات العملية التعليمية ودمج البحث العلمي بالصناعة ومشاكل المجتمع والوصول بهما الي المستويات والمعايير العالمية.

وتابع الجيزاوى قائلا :"إن تميزكم بصمة صادقة تخلد مجهود حضراتكم، وأن هذا التميز لم يتحقق مطلقا من فراغ، وإنما كان نتيجة إرادة قوية، وعطاء مستمر، ودقة وجدية في التطبيق، وتعاون من جميع الأطراف، وقدوة حسنة، وحكمة في التصرف، وقدرة على التواصل والترابط مع الآخرين فحافظوا دائما على هذا التميز.

وفى نهاية كلمته استعرض نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث حصاد الجامعة في 2020.

في سياق متصل كرم رئيس جامعة بنها والنواب خلال الاحتفالية أعضاء هيئة الفائزون بجوائز الجامعة ٢٠٢٠، وتكريم الكليات التي ظهرت تخصصاتها بتصنيف التايمز لعام ٢٠٢٠، وتكريم المتميزين في النشر العلمي الدولي في مجلات الفئة الأولى خلال الثلاث دورات من يوليو ٢٠١٩ حتى يوليو ٢٠٢٠، وكذلك تكريم الطلاب المتفوقين أوائل كليات الجامعة والطلاب الأوائل علي مستوى الكليات للبرامج الجديدة لعام ٢٠١٩.



احتفالية جامعة بنها بيوم التميز العلمى



الحضور



تكريم الباحثين بالجامعة



تكريم المتميزين بالجامعة



جانب من احتفالية جامعة بنها



جانب من التكريم



جانب من الحضور



خلال اجتفالية جامعة بنها



خلال احتفالية جامعة بنها بيوم التميز العلمى