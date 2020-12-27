رئاسة الحرمين تنشر 20 فرقة لمكافحة الحشرات والأوبئة فى المسجد الحرام.. صور

كتب محمد شعلان

نشرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ما يقرب من 20 فرقة لمكافحة الحشرات والأوبئة في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة، وفى هذا الصدد، نشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من انتشار فرق مكافحة الحشرات والأوبئة بالمعدات في ساحات المسجد الحرام لتطويقه والتأكد من أن المكان آمن و خالى من الحشرات والأوبئة.



المسجد الحرام

وقال حسن السويهري، مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، إن إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حريصة على أن يبقى المسجد الحرام مكان صحي آمن خالي من الحشرات والأوبئة، مفيدا بتكوين ما يقارب (20) فرقة لمكافحة الحشرات في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة.



الاعمال فى المسجد



تنظيف المسجد الحرام

وتابع: "حماية المسجد الحرام من الحشرات والأوبئة يتم باستخدام أجهزة "السيزر موب" وعددها 150 جهاز داخل المسجد الحرام والمصليات والأماكن المكشوفة، أما في المناهل وبعض المواقع المغلقة تستخدم مبيدات خاصة تم اختيارها بعناية لتناسب وضع المسجد الحرام".

وفى إطار خدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام، بلغ عدد المستفيدين من تطبيق "تنقل" فى إدارة خدمات التنقل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى منذ عودة العمرة والزيارة للمسجد الحرام أكثر من 15 ألف مستفيد، حيث وفرت الرئاسة التطبيق للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ تسهيلاً عليهم فى أداء منسكى الطواف والسعي.

وأوضح مدير إدارة خدمات النقل بالمسجد الحرام فهد المالكي، أن التطبيق يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن وتسخير أحدث الطرق التقنية لذلك، ويعمل التطبيق على تسهيل كافة إجراءات حجز العربات من عملية شراء التذاكر، أو الحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدى بيت الله من المعتمرين والزوار، مؤكداً أن الخدمات المقدمة في التطبيق هي: (عمرة كاملة، طواف فقط، سعى فقط، خدمة السائق مجانية، خدمة ذوى الاحتياجات مجانية).