دعوات لإغلاق شامل بالمملكة المتحدة لمواجهة السلالة الجديدة لكورونا

كتبت: نهال أبو السعود

تم تأكيد حالات الإصابة بمتحول كورونا الجديد فى عدة دول أوروبية، بما فى ذلك إسبانيا والسويد وسويسرا، كلهم مرتبطون بأشخاص وصلوا من المملكة المتحدة، كما أعلنت اليابان أنها تحظر دخول جميع الأجانب الجدد اعتبارًا من يوم الإثنين، بعد اكتشاف الفيروس المتحور فى المسافرين من المملكة.

ووفقا لصحيفة الجارديان، جاءت هذه الأخبار فى نفس الوقت الذى تم فيه فرض شروط من المستوى الرابع على ستة ملايين شخص آخرين فى شرق وجنوب شرق إنجلترا، وهو مستوى قواعد كورونا الأكثر صرامة فى إنجلترا، كما تم إدخال عمليات الإغلاق فى اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، ويعيش الآن أكثر من 40٪ من السكان، فى المستوى الرابع، مع تصاعد الضغط على الدولة بأكملها لوضعها فى هذه الفئة.

وقد حث علماء على وضع جميع مناطق إنجلترا فى المستوى الرابع، مما يعنى أنه يجب إغلاق المتاجر غير الأساسية ومصففى الشعر وأماكن الترفيه والتسلية، ونصحوا الدول التى تم تفويضها بتقديم عمليات الإغلاق الوطنية الخاصة بها، وأكد العلماء أن المستوى الرابع يجب أن يشمل قيود السفر المعززة، بينما يجادل بأنه سيتم تقديم خطة طوارئ لتمكين التعليم الآمن فى يناير وفبراير.

وهذه الفكرة مدعومة من قِبَل نقابات التدريس، التى طالبت الحكومة بإبقاء المدارس مغلقة، حيث نمت الأدلة على أن البديل الفيروسى الجديد يثبت أنه مُعدٍ بشكل خاص بين الأطفال، وأيدها بول هانتر، أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا، وقال: "إذا كان هذا البديل الجديد وراء الزيادة فى هذه الفئة العمرية، فهذا مصدر قلق كبير".

وفى المملكة المتحدة، كشفت تقارير يوم السبت عن وفاة 161 شخصًا آخرين ثبتت إصابتهم بـ Covid-19، وتراوحت أعمار المرضى ما بين 44 و100 عام، وكان جميعهم باستثناء ثمانية يعانون من ظروف صحية غير مستقرة، هذا الرقم يرفع العدد الإجمالى للوفيات المؤكدة المُبلّغ عنها فى المستشفيات فى إنجلترا إلى 48311.