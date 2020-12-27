دراسة بريطانية: جائحة كورونا ستجعل من الصين القوة الاقتصادية الأولى فى 2028

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قال تقريرٌ لمركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال "CEBR"، مقره في بريطانيا، إن الصين سوف تتفوق على الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2028، وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت شبكة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية اليوم السبت، أن هذه النتائج تسبق التوقعات التي أُعلِن عنها مسبقاً في هذا الصدد بخمس سنوات.

وأضافت الشبكة أن التقرير جاء في إطار جدول الرابطة الاقتصادية العالمية السنوي الصادر اليوم /السبت/، حيث أكد أن أحد آثار الأزمة الصحية العالمية الأخيرة كان "إعادة توزيع الزخم الاقتصادي بحيث يكون التقدم الأكبر لقارة آسيا والأسوأ لأوروبا".

وأشار التقرير إلى أن "إدارة الصين الماهرة للوباء" والتأثير طويل المدى الذي سيحدثه الوباء على النمو الغربي يعني أن "الأداء النسبي للصين قد تحسن".