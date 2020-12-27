حملة نظافة مكبرة وغسيل الأرصفة بشوارع حى جنوب مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ رجال مجلس مدينة الأقصر بمنطقة جنوب المدينة، اليوم الأحد، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع حى جنوب المدينة، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وبإشراف حسن خليدى رئيس الحى، وقيادة سمير سعود مسئول قطاع النظافة بحى جنوب.

وأسفرت الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة وغسيل الأرصفة بشارع خالد بن الوليد بدءً من ميدان الابروتيل وصولاً حتى ميدان الشيراتون وفى السياق ذاته تم تنفيذ حملة نظافة بشارع الفنون بدءً من ميدان الابروتيل وصولاً حتى ميدان صلاح الدين، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبى الطريق، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وكان قد أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تقرر عودة مبادرة "المدينة أونلاين" من جديد، وذلك للتواصل المباشر بين المواطنين والسلطة المختصة، وسرعة حل مشكلات المواطنين وذلك فى إطار الجهود المستمرة للتواصل الجاد وإظهار مدينة الأقصر بالصورة التى تليق بأهالى المحافظة، ومن خلال التعاون المشترك بين مجلس مدينة الأقصر والمواطنين داخل نطاق المدينة.

وأضاف رئيس مجلس مدينة الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك المبادرة "المدينة أولاين" تؤكد أن المواطن هو الشريك الأصيل فى رسم هذه الصورة الرائعة والحفاظ عليها، مناشداً جموع المواطنين معاونة مجلس المدينة وتحمل المسئولية معنا من خلال عرض كافة المشكلات والشكاوى التى تكدر الشأن العام لحياة الأهالى، حيث سيقوم بإفادة المواطنين بالرد وتوضيح الأمر فيها.

وأوضح العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه لخدمة المواطنين تقرر العودة من جديد لمبادرة "المدينة أونلاين" بهدف التواصل المباشر بين المواطنين والسلطة المختصة، حيث أنه سوف يقوم المجلس من الآن بإستقبال كافة الشكاوى على أن يتم الرد عليها مساء الخميس من كل أسبوع، حتى تتيح المدينة مساحة فى الوصول إلى أكبر قدر من المشكلات، وحتى يتثنى لهم حلها فيما بعد، مناشداً الأهالى أنه فى حالة تقديم الشكوى لمجلس المدينة أونلاين ضرورة أن تكون واضحة التفاصيل والمكان بالتحديد حتى يسهل عليهم متابعتها، قائلاً: "دعونا نتحمل الصعاب سوياً ونتشارك التنمية والتطوير نتشارك المشكلة والحل.. دمتم معنا كتف بكتف مخلصين شرفاء محبين لهذه الأرض ومن عليها".