جورجيا تسجل 1079 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الأحد، تسجيل 1079 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 221 ألفا و605 حالة.
وأفادت صحيفة (جورجياتوداي)، اليوم على موقعها الإلكتروني،بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2377 شخصًا، فور تسجيل 25 وفاة جديدة منذ أمس السبت.
كما أشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل 3208 حالة تعاف جديدة على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 203 ألفًا و547 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.
جورجيا تسجل 1079 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة خلال 24 ساعةالأحد، 27 ديسمبر 2020 04:13 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الأحد، تسجيل 1079 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 221 ألفا و605 حالة.
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