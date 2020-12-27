جهاز الصالحية الجديدة: رصف الطرق الرئيسية بعد الإنتهاء من تركيب خطوط الغاز

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس شريف عبد البديع، نائب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، إنه بناء على توجيهات المهندس رمضان خيري ، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة ، بشأن النهوض بمستوى الطرق بالمدينة، قامت الأجهزة التنفيذية بالجهاز، بتكثيف أعمال الرصف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وتابع نائب رئيس الجهاز، أنه يتم حاليا استكمال أعمال إعادة رصف الطرق الرئيسية بالمدينة بعد التأكد من تركيب خطوط الغاز الطبيعى وكافة خطوط المرافق "مياه - صرف - كهرباء" للنهوض بمستوى الطرق والخدمات فى المدينة.

وفى سياق متصل شن جهاز مدينة الصالحية الجديدة بالشرقية حملات مكثفة لحث المواطنين على الالتزام بالتراخيص والتصاريح الصادرة لهم وعدم إشغال الشوارع التى تخدم المواطنين للارتقاء بالمظهر الحضارى للمدينة، وتم غلق وتشميع عدد من المحلات داخل الأسواق التجارية المزاولة لنشاط بدون ترخيص، وتم إزالة عدد من الاشغالات المحلات والباعة الجائلين من على ارصفة المارة، وإلزام المحلات بعرض منتجاتهم داخل حدودهم القانونية، مع إستمرار الحملات على الشوارع والمحلات المخالفة التى نفذت بعد التاريخ المسموح به التصالح فى مخالفات البناء وهو أبريل 2019، لتبدأ مرحلة جديدة فى ازالة المخالفات فى المبانى وردع المخالفين، وإعادة الشيء إلى أصله وأنه لا علاقة بين مد قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة للمحلات المخالفة التى شرعت فى التنفيذ بعد التاريخ المعمول به فى قانون التصالح.



جهاز الصالحية الجديدة يعيد رصف الطرق الرئيسية



رصف الطرق الرئيسية بالصالحية الجديدة