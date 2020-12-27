جامعة الأقصر تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول.. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، اليوم الأحد، عن مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية .

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وفى نفس السياق، استعدت جامعة الأقصر بعدة إجراءات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 22020/2021، حيث يجرى العمل على قدم وساق من وضع كافة تفاصيل الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال فترة وأيام امتحانات الكليات المختلفة، حيث يتابع الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها كليات الجامعة، ذلك استعداداً وتمهيداً لاستقبال الطلاب وتأمينهم أثناء أداء الإمتحانات.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكليات استعداداً لاستقبال الطلاب وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتعريفهم بالطرق الوقائية من العدوى وسرعة توفير كافة المتطلبات الضرورية، كما قام بزيارة كلية الألسن وذلك بحضور أمين الكلية، ووجه بتكثيف الإجراءات الاحترازية وتوفير غرف للعزل داخل كل كلية، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة ورعايتهم، وتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب أثناء فترة الامتحانات، ذلك بالتعاون مع الإدارة الطبية، والأطباء بالجامعة .

وبالنسبة للإجراءات العامة:- "وفرت الجامعة عدد من ماكينات رش المعقمات بصورة آلية، ووفرت كمية كبيرة وكافة وذات جودة عاليم من المعقمات اللازم لتعقيم جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل وغيرها، وتم توفير الصابون وسوائل التعقيم للأيدى بجميع دورات المياه والكنترولات وغرف الاسئلة وداخل قاعات الإختبارات، وتم توفير الكميات اللازم من القفازات والكمامات لجميع منتسبى الجامعة لتعطى لهم بصورة يومية، وتشكيل لجنة طبية عالية المستوى من أساتذة كلية الطب بالإضافة إلىوحدات الرعاية الطبية بالكليات للمتابعة الدورية والدقيقة والإشراف على تطبيق جميع التعليمات الصحية فى هذه الظروف، وتشكيل فريق مدرب ومخصص فقط لرش ووتعقيم جميع الأماكن بالكليات المختلفة على أن يقسم الفريق مجموعة فى كل كلية ويتم الرش بعد إنتهاء كل إختبار، حيث أن الإختبار يعقد فى القاعة كل 48 ساعة لإعطاء فرصة جيدة للتعقيم، جداول الاختبارات معدة بصورة توزيع الشعب/ الأقسام لتخفيف عدد الذين يؤدون الإختبار فى اليوم الواحد، وتجهز فى كل كلية لجنة خاصة لإختبار أى طالب تظهر عليه أعراض، أن توضع أرقام الجلوس للطلاب على الكراسى فى غلاف بلاستيكى وذلك للحفاظ عليها أثناء الرش والتعقيم".