توجيه اتهام لعسكري بالجيش الأمريكي في إطلاق نار بصالة بولينج بولاية إيلينوي

(رويترز)

وجهت السلطات الأمريكية الاتهام لعسكري بالجيش يبلغ من العمر 37 عاما في حادث إطلاق نار أسقط قتلى بإحدى صالات البولينج في ولاية إيلينوي مساء أمس السبت.

وقال دان أوشي قائد شرطة روكفورد في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن رجلا يدعى ديوك ويب فتح النار في صالة دون كارتر لينز للبولينج في روكفورد بولاية إيلينوي، مما أودى بحياة ثلاثة أفراد وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف مدعي مقاطعة وينيباجو إن ويب المقيم في فلوريدا، وهو عسكري بالجيش الأمريكي، يواجه ثلاث تهم بالقتل وثلاث تهم بمحاولة قتل، ورفضت السلطات التعليق على الدافع.

وأكد قائد الشرطة إنها تلقت بلاغا بوقوع حادث إطلاق نار قبيل السابعة مساء بالتوقيت المحلي وإن أفرادها تمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه به بعد عدة دقائق من وصولهم إلى الموقع ودون إطلاق النار من أسلحتهم.