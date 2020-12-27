تنفيذ 265 مشروعا تنمويا وخدميا بالشرقية بتكلفة 25 مليار جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن تنفيذ 265 مشروع تنموى وخدمى فى قطاعات" الأبنية التعليمية – مياه الشرب والصرف الصحى – الطرق - الإسكان – الصحة – الكهرباء – التموين – الشباب والرياضة " بتكلفة 25 مليار جنيه تتطلب المتابعة اليومية وذلك لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لسرعة الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وتغطية المكشوف منها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تراخى أو إهمال فى الحفاظ على أرواح المواطنين وإحالة وقائع الإهمال والتقاعس فى العمل للنيابة.

وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من نقل أعمدة الإنارة من على جانبى الطريق العام الرابط بين " الزقازيق / أبو حماد - الزقازيق / بلبيس – الزقازيق / منيا القمح "، وإعادة تركيبها فى الفاصل بين الإتجاهين لإعادة الوجه الجمالى والحضارى للطرق ولإنارة الطريق بشكل أفضل.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء موقف تنفيذ خطة طلاء واجهات المبانى والنوافذ مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والإسراع فى تنفيذ الخطة مع اتخاذ إجراءات رادعة" انذار / غرامة / قطع مرافق" حيال غير الملتزمين من أصحاب العقارات أو رؤساء اتحاد الملاك وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لمدن المحافظة.

ولدفع عجلة العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعقد اجتماع إسبوعى بكل مركز ومدينة وحى مع مسؤولى المشروعات للإطلاع على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل العقبات التى تحول دون الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد.