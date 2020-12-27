تفعيل قناة بنى سويف التعليمية "أون لاين" لمراجعات الشهادة الإعدادية

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، عن قيام المديرية بتفعيل قناة بنى سويف التعليمية "أون لاين" لمراجعات الشهادة الإعدادية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بتفعيل قناة بنى سويف التعليمية، بجانب قنوات الوزارة التعليمية، لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية، حيث تمت متابعة العمل بالقناة والحرص على تحسين الخدمة المقدمة بالاستعانة بخبراء المواد الدراسية المختلفة، حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إلى أنها عقدت اجتماعا مع موجهى عموم المواد الدراسية، مطالبة بتكثيف المراجعات اليومية لطلاب الصف الثالث الإعدادى، والاستعانة بأفضل المعلمين.

جاء ذلك خلال قيام وكيل الوزارة سهام يوسف، بعرض تقرير على المحافظ لاستعراض عدد من الموضوعات الهامة بشأن العملية التعليمة، وأخر المستجدات حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، حيث أوضحت وكيل الوزارة أنه سيتم عمل جدول امتحان أون لاين، وذلك لقياس قدرات الطالب، وتظهر نتائجه فورا وسوف يتم تحديد مواعيد الامتحانات.

ومن ناحية أخرى أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إلى متابعتها اليوم للقاء النهائى لمسابقة أوائل الطلبة، والتى ينفذها مكتب الخدمة المدرسية بتوجيه عام التربية الاجتماعية، وذلك بقاعة المديرية، حيث أن مسابقة أوائل الطلاب يتم تنفيذها على مستوى كل إدارة بمشاركة جميع المدارس ويصعد الأول من كل إدارة للتصفيات النهائية على مستوى المديرية.