تعليمات جديدة فى مساجد الإسكندرية ..تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

وجهت مديرية أوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى، مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت وزارة الأوقاف ، الأئمة وجميع العاملين بالتأكيد على الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ، وعدم فتح دورات المياه تحت أي ظرف ، وكذلك الالتزام بعدم فتح الأضرحة ، عدم إقامة أي دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها ، وقصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات، مع تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمي لأي دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أي جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه دفعًا لأي لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبا على المسجد .