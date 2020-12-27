اليوم السابع
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تعرف على شروط الحصول على قروض إدارة التنمية المحلية ببنى مزار بالمنيا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 12:00 ص
تعرف على شروط الحصول على قروض إدارة التنمية المحلية ببنى مزار بالمنيا وزير التنمية المحلية
المنيا -حسن عبدالغفار

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قال المهندس إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية بالمركز، أعلنت فتح باب التقدم للحصول على قروض من إدارة التنمية بحد أدنى 20000 جنيه وحد أقصى 50000 جبينه لمشروعات قائمة، موضحا أنه تم وضع شروط الحصول على تلك القروض، وهي كالآتي:

1-وجود رخصة دائمة

 2- بطاقة ضريبية

 3- وجود سجل تجارى

 4- وجود ملف ضريبى

 5- 2 موظف حكومى ضامن للمشروع

 6- التأمين على المشروع ضدد المخاطر لصالح الوحدة المحلية  7- رهن المشروع لصالح الوحدة المحلية طول مدة القرض حتى سداد كامل الاقساط

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن أبواب الوحدة المحلية مفتوحة لمن يرغب فى التقدم سواء كان فى الوحدة المحلية بالمركز أو  الوحدات المحلية القروية.

 


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