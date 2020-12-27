اليوم السابع
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تطوير ورفع كفاءة طريق "سيوة – قرية جارة أم الصغير" بمطروح.. صور

الأحد، 27 ديسمبر 2020 04:14 م
تطوير ورفع كفاءة طريق "سيوة – قرية جارة أم الصغير" بمطروح.. صور رصف الطريق
مطروح حسن مشالى

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق سيوة  –قرية جارة أم الصغير بطول 96 كم والبدء فى أعمال رصف طريق مدخل مدينة سيوة والانتهاء من رصف طريق كورنيش مدينة السلوم.

وأوضح اللواء آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز الساحل الشمالى الغربى، أنه تم البدء فى وضع طبقة رصف لطريق جارة أم الشغير سيوة بطول 96 كم بعد الانتهاء من  تجارب تحليل المواد المستخدمة والتأكد من جودة التنفيذ لجميع المراحل على طول الطريق، كما أنه جارى العمل فى رفع كفاءة مدخل مدينة سيوه وبدء أعمال الرصف ليكون بداية طريق الازدواج الجديد لطريق مطروح سيوه والذى سيبدأ لمسافة 8 كم بطبقات من الأسفلت ثم تبدأ الطبقات الخرسانيه وبطول 300كم حتى مدينة مرسى مطروح، كذلك تم الانتهاء من رصف طريق كورنيش مدينة السلوم بطبقتى أسفلت رابطه وسطحية.

 

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