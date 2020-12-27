تشييع جثمان الطفلة ليلى بالمنوفية بعد تبرع والدتها لها بفص كبد.. فيديو وصور

المنوفية - محمد فتحى

شيع منذ قليل المئات من أهالى مدينة منوف بمحافظة المنوفية، جنازة الطفلة ليلى و التي تبرعت لها والدتها ولاء بجزء من كبدها لطفلتها ذات الأربع سنوات وإستمرت العملية التى أجريت منذ عدة أيام أكثر من 9ساعات كاملة لإجراء عملية تبرع جزء من كبدها لنجلتها الصغيرة ليلى والتى تعانى من تليف بالكبد ومشاكل بالقناة المرارية.وتوفيت اليوم.

وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بمدينة منوف وسط حزن كبير من أهالى المدينة بحضور المحاسب أشرف الليثى رئيس مجلس مدينة نائبا عن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ،بيانا توجه فيه بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الطفلة ليلى والتى أجرى لها عملية زراعة كبد منذ أيام بمعهد الكبد القومى داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكان شريف خيرى والد الطفلة ليلى و التى تبرعت لها والدتها ولاء بجزء من كبدها لطفلتها ذات الأربع سنوات وإستمرت العملية منذ عدة أيام أكثر من 9ساعات كاملة لإجراء عملية تبرع جزء من كبدها لنجلتها الصغيرة ليلى والتى تعانى من تليف بالكبد ومشاكل بالقناة المرارية قد أكد أن حالة نجلته ،غير مستقرة اليوم .

وأضاف شريف خير والد الطفلة ليلى فى تصريح خاص لليوم السابع، الطفلة مصابة بفشل كبدى نتيجة لضمور فى القنوات المرارية مع وجود التواءات خلقية بالأمعاء والقولون وعدم وجود الوريد السفلى خلف الكبد منذ ولادتها وتم إجراء عملية لها بعد 6شهور من ولادتها وطالب الاب الأهالى بالدعاء لنجلته بالشفاء عقب إجراء العملية.

وتابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية حالة الطفلة ليلى المصابة بفشل كبدى والتى أجريت لها عملية زراعة الكبد اليوم بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية.

واطمأن مبارك على الطفلة عقب خروجها من غرفة العمليات وقد استغرقت العملية 10 ساعات متواصلة قام بإجرائها فريق زراعة الكبد بالمعهد والذى نجح فى إجراء جراحة صعبة جدا نظرا لحالة الطفلة المصابة بفشل كبدى نتيجة لضمور فى القنوات المرارية مع وجود التواءات خلقية بالأمعاء والقولون وعدم وجود الوريد السفلى خلف الكبد وقامت والدتها السيدة ولاء جلال بالتبرع لها بالفص الأيسر من الكبد، وتم وضع الطفلة بغرفة عزل زراعة الكبد بالعناية المركزة ويتم متابعة الحالة.

وجه مبارك الشكر لفريق الجراحة ولعميد المعهد الدكتور هشام عبد الدايم على جهدهم اليوم فى إجراء هذه الجراحة الصعبة، وهذا عهده دائما بمعهد الكبد القومى الصرح الطبى المتميز على مستوى مصر والدول العربية والمتخصص فى زراعة وعلاج أمراض الكبد.

ووجه الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد جامعة المنوفية،على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ،الشكر للفريق الطبى المتخصص فى زراعة الكبد بمعهد الكبد جامعة المنوفية، حيث كتب تعظيم سلام فريق الجراحة زراعة الكبد بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية،فخور جدا بكم.



وصول جثمان الطفلة ليلى إلى مدينة منوف لتشييعها إلى مثواها الأخير