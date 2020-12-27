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تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

الأحد، 27 ديسمبر 2020 11:30 م
تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو موسكو
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء الأحد، تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 73 حالة رصدت في بيانات العاصمة يوم أمس السبت.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو أن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 76 حالة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 10989 شخصا، بعد أن كان 10913 في الإحصائية السابقة.

وتشهد موسكو استقرارا نسبيا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن سجلت المدينة يوم 24 ديسمبر 74 حالة، وفي 25 ديسمبر 77، وفي 26 ديسمبر73.

 


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