تسجيل 5 إصابات بكورونا فى شمال سيناء خلال 24 ساعة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا تسجيل 5 حالات إيجابية وصفر حالات شفاء، وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وحالات العزل المنزلى للمصابين 175 ، و14 حجز بالمستشفيات.

فيما بلغ إجمالى احصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف انحاء المحافظة 204 حالات إيجابية ، 969 حالة شفاء ، و60 حالة وفاة.

كما أعلنت صحة شمال سيناء تجهيز المركز الحضرى ببئر العبد موقعا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة على أن يتم تحديد الفئات المستهدفة بالتطعيم وسيتم توفير الطواقم الطبية والتجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

وسبق وقام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه عبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، بتفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.