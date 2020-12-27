اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 ديسمبر 2020 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تسجيل 5 إصابات بكورونا فى شمال سيناء خلال 24 ساعة

الأحد، 27 ديسمبر 2020 05:14 م
تسجيل 5 إصابات بكورونا فى شمال سيناء خلال 24 ساعة صحة شمال سيناء - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا تسجيل 5 حالات إيجابية وصفر حالات شفاء، وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وحالات العزل المنزلى للمصابين 175 ، و14 حجز بالمستشفيات.

فيما بلغ إجمالى احصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف انحاء المحافظة 204 حالات إيجابية ، 969 حالة شفاء ، و60 حالة وفاة.

كما أعلنت صحة شمال سيناء تجهيز المركز الحضرى ببئر العبد موقعا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة على أن يتم تحديد الفئات المستهدفة بالتطعيم وسيتم توفير الطواقم الطبية والتجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

وسبق وقام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه عبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، بتفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

 

 

IMG_8860

أخبار مصرية

شمال سيناء

العريش

سيناء

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة