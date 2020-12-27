تسجيل 29 حالة وفاة و1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن

كتب أحمد عرفة

أعلن الأردن اليوم الأحد، عن تسجيل 29 حالة وفاة و1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات والوفيات مقارنة مع الحصيلة التى سجلت يوم أمس السبت.

وقبلها أعلنت الأردن عن اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا المتحور لقادمين من بريطانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس السبت، تسجيل 18 حالة وفاة و1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالى عدد الإصابات فى المملكة ارتفع إلى 286 ألفا و356 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا 23 ألفا و976 حالة.