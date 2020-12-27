تركيب مطبات لإجبار السيارات على السير فى الاتجاه الصحيح بمدينة المنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

قال العقيد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنيا تم عمل معاينة لتركيب مطبات بنظام الشوكة لتحديد الاتجاهات ومسار المركبات لمنع الحركة فى غير الاتجاهات المحددة وتحقيق السيولة المرورية وإجبار المركبات على اتجاة السير الصحيح وذلك فى عدد من شوارع مدينة المنيا ومنها .

وذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا باتخاذ أى إجراء من شانة أن يساهم فى تحقيق المصلحة وضبط الشارع وتنظيم سير المركبات بشوارع مدينة المنيا لتسهيل الحركة المرورية ومنع السير فى غير الاتجاة.

تضمنت المعاينة شارع المحافظة "شارع الأبنية التعليمية"، ليكون اتجاه السير من الكورنيش لدخول طه حسين، وكذلك شارع الرقابة الإدارية وباقى الشوارع المتصلة خروج من طه حسين الى الكورنيش وشارع مجمع المدارس اتجاهه من عدنان لطه حسين وشارع مجمع المصالح اتجاهها خروج فقط من المجمع الى الكورنيش وأيضا اتجاه شارع الجيش وميدان الساعة إلى شارع الحرية وبعد ذلك سيتم تطبيق ماورد على باقى الأحياء تباعا.

وناشد رئيس المدينة سائقى المركبات بالالتزام والسير فى الاتجاهات المحددة وعدم مخالفتها حفاظا على انتظام وانضباط الشارع مروريا وعدم حدوث اختناقات بالشوارع والطرق داخل المدينة.



احد المطبات الشوكية بعد تركيبه



العمال يقومون بتركيب المطبات الشوكية