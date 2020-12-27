وتمت عملية التطعيم فى مقر كلية الطب جامعة فيينا بحضور المستشار النمساوي سباستيان كورتس ووزير الصحة ردولف انشوبير .

وقالت مصادر فى وزارة الصحة اليوم الاحد أن خمسة نمساويين من كبار السن – ثلاث نساء ورجلان - تطوعوا لتلقى اللقاح وتتراوح اعمارهم بين 83 و93 عاما وهم من الفئات عالية المخاطر الصحية بسبب معاناتهم من أمراض مزمنة .

وأضافت المصادر أن الدكتور برنهارد روسلر رئيس قسم كورونا فى المستشفى العام بفيينا وكبيرة الممرضات برناديت كراليك تلقيا أيضا لقاح كورونا الجديد .