انشاء معهد تكنولوجيا المعلومات على مساحة 2000 متر لخدمة طلاب جامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، أنه تم افتتاح المركز الجامعى للتدريب المهنى بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية والجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بهدف تقديم مجموعة منتقاة من البرامج التدريبية الدولية والتوجيه المهنى لطلاب الجامعة وخريجيها من أجل تهيئتهم لسوق العمل المعاصر شديد التنافسية.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية ، خلال تصريحات صحفية، أنه تم إنشاء معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية على مساحة 2000متر لخدمة طلاب الجامعة وخريجيها للتدريب فى مسارات تقنية مهنية بنظام المنح الكاملة .

وأشار أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، تم بموجبه تنفيذ دورات تدريبية وبرامج تثقيفية مشتركة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدنى فى المجالات المختلفة.

وأكد أننا فى مجال الخدمة الطبية ، قمنا بتنفيذ حملة موسعة تحت شعار "جامعة خالية من فيروس سي " حيث تم فحص جميع الطلاب للتأكد من خلوهم من الإصابة بهذا الفيروس وعلاج الإيجابى منهم.

كما كان لكلية الطب ومعهد الكبد القومى مشاركة فعالة فى مبادرة رئيس الجمهورية (100 مليون صحة) للكشف عن الأمراض غير السارية بالتعاون مع وزارة الصحة .

وفى مجال تطوير العشوائيات، قمنا بتطوير قرية ميت الموز كمثال حى لدور الجامعة فى هذا المجال.

كما كان لنا أيضًا دور بارز فى مجال محو الأمية وتبلور ذلك بتكريم جامعة المنوفية من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وفى قطاع الجودة، تم العام الماضى تجديد إعتماد كلية الطب للمرة الثانية، كما تم إعتماد برنامج المكتبات والمعلومات بكلية الآداب.

كما تم تتويج كل هذا الإنجاز العام الماضى بتكريم الجامعة من هيئة QS بمدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة لتقدمها ضمن 130جامعة من 15دولة على مستوى المنطقة العربية لعام 2020.