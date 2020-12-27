اليوم السابع
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الوحدة المحلية بقنا تكشف الموعد النهائى لتلقى طلبات التصالح

الأحد، 27 ديسمبر 2020 07:00 ص
الوحدة المحلية بقنا تكشف الموعد النهائى لتلقى طلبات التصالح أحد المراكز التكنولوجية
قنا - صابر سعيد

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ناشدت الوحدات المحلية بمحافظة قنا المواطنين التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية قبل انتهاء فترة التصالح نهاية الشهر الجارى.

وقال ياسر أحمد، رئيس مدينة نقاده، لـ"اليوم السابع"، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة أعلنت أن آخر ميعاد لتلقى طلبات التصالح هو 31 ديسمبر، ولن يتم فتح باب التصالح لفترة أخرى.

وأوضح ياسر، أن على المواطنين الذين لديهم مخالفات مبانٍ سرعة التوجه إلى الوحدة المحلية؛ لتقديم طلب تصالح قبل الميعاد المحدد.

وأشار رئيس مدينة نقاده، إلى أن المراكز التكنولوجية مستمرة فى استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء على مدار أيام الأسبوع حتى الانتهاء من المهلة المقررة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أن الموعد الأخير لتلقى الطلبات هو نهاية شهر ديسمبر 2020، وعلى جميع المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح سرعة التقديم، حيث تعمل الوحدة المحلية يومى الجمعة والسبت لإنجاز الطلبات.


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