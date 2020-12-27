المغرب يسجل 1517 إصابة جديدة و36 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 432 ألفًا و79 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 36 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 7240 حالة، كما تم تسجيل 1965 حالة تعافي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 398 ألفًا و60 حالة تعافي.
المغرب يسجل 1517 إصابة جديدة و36 وفاة بفيروس كوروناالأحد، 27 ديسمبر 2020 07:41 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 432 ألفًا و79 حالة.
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