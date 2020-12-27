اليوم السابع
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الأحد، 27 ديسمبر 2020 07:49 م
خالد صلاح
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المغرب يسجل 1517 إصابة جديدة و36 وفاة بفيروس كورونا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 07:41 م
المغرب يسجل 1517 إصابة جديدة و36 وفاة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 432 ألفًا و79 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 36 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 7240 حالة، كما تم تسجيل 1965 حالة تعافي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 398 ألفًا و60 حالة تعافي.


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