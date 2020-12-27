اليوم السابع
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المبعوث الأممى يدعو لإنهاء الصراع فى اليمن خلال عام 2021

الأحد، 27 ديسمبر 2020 11:34 م
المبعوث الأممى يدعو لإنهاء الصراع فى اليمن خلال عام 2021 المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث
وكالات

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دعا المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى إنهاء الصراع القائم في اليمن بشكل كامل، خلال العام 2021.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إلى مجلة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وفقما نقل مكتبه عبر حسابيه الرسميين في "تويتر" و"فيسبوك".

وقال غريفيث إن 2020 كان عاما آخر من القسوة على اليمنيين مع استمرار إراقة الدماء والنزوح والسقوط الاقتصادي الحر وتفشي كوفيد-19.

وأشار إلى أنه مستمر في مساعيه للتوصل لاتفاق يلزم الأطراف بوقف القتال، واتخاذ إجراءات لفتح البلاد وتخفيف المعاناة، واستئناف العملية السياسية بشكل عاجل.

وأكد على أن "الوقت قد حان لكي تجتمع الأطراف وتناقش خلافاتها وتتفق على طريقة واقعية للمضي قدما".

 
 

اليمن

مارتن جريفيث

الأمم المتحدة

الصراع فى اليمن

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