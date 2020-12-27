اليوم السابع
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العناية الإلهية تنقذ مدير مستشفى الأقصر العام فى حادث على الطريق الزراعى

الأحد، 27 ديسمبر 2020 10:30 ص
العناية الإلهية تنقذ مدير مستشفى الأقصر العام فى حادث على الطريق الزراعى الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام
الأقصر – أحمد مرعى

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أصيب الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، بكدمات وجروح، اليوم الأحد، فى حادث سير على الطريق السريع " أسوان-القاهرة " الزراعى بمدينة الطود، وذلك لدى توجهه من منزله إلى مقر العمل بمستشفى الكرنك الدولى – الأقصر العام سابقاً.

وقال الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام لـ"اليوم السابع"، أنه لدى توجهه لمقر المستشفى صباحاً، فوجئ بحدوث كسر فى إطار السيارة الأمامية، وحاول التشبث بالطارة للنجاة من السقوط فى الترعة، وارتطمت السيارة بجانب الطريق، مما أدى لإصابته بكدمات فى الكتف والذراع، واستكمل طريقه لمقر المستشفى لمواصله عمله.

وكان قد أجرى محافظ الأقصر، الأسبوع الماضى زيارة مفاجئة لمستشفى الكرنك الدولى (الأقصر العام سابقاً)، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وإلتزام الأطقم الطبية ، حيث تفقد المحافظ عدد من الأقسام المختلفة بالمستشفى للتأكد من انتظام سير العمل بها وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، واستمع لآراء وشكاوى عدد من المواطنين حول الخدامات المقدمة بالمستشفى، ورصد محافظ الأقصر عدد من السلبيات داخل المستشفى، موجها بسرعة تلافى كافة السلبيات وأوجه القصور التى تم رصدها خلال الجولة.

 


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