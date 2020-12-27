العمر طاقة وأمل.. ألمانية 101عاما تحصل على أول لقاح لكورونا وحملة تطعيم تاريخية بأوروبا

أول من يحصل على لقاح فيروس كورونا في ألمانيا ، كان من نصيب السيدة الألمانية، إيديت كويز، التى تبلغ من العمر 101عام، من مدينة هالبرشتات وتعيش فى دار لرعاية المسنين، وافتتحت إيديت كويز، الحملة الرسمية للتطعيم فى البلاد،.

وبدأت أوروبا حملة تطعيم تاريخية بتطعيم الأطقم الطبية والشخصيات العامة باللقاح بعد وصول لقاحات من شركتى فايزر Pfizer الأمريكية، وبيونتك BioNTech الألمانية، مع كبار السن ومقدمى الرعاية لهم فى دور رعاية المسنين ، فى وقت تؤثر فيه حالات الوباء على 1% من سكان العالم أكثر من 78 مليون، وبلغ عدد الوفيات 1.74 مليون ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

عملية التطعيم تبدأ من اليوم حتى 29 ديسمبر فى جميع أنحاء أوروبا، فى الوقت التى تعانى فيه أوروبا من انتشار لسلالة جديدة لكورونا التى ظهرت فى بريطانيا فى بداية الأمر ووصلت العدوى إلى 70%.

وفي ألمانيا ، الدولة ذات الثقل الديموجرافي الأكبر في الاتحاد الأوروبي والتي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، ولأسبوع تحت قيود صارمة على الحياة العامة ، فإن سلطات الولايات الاتحادية لديها كل شيء جاهز لبدء حملة التطعيم اليوم، وفى أسبانيا الجرعات الأولى من لقاح فايزر لجميع أولئك الذين سيصلون إلى إسبانيا هي من الساعات الأولى من يوم السبت في مركز لوجستي تملكه شركة الأدوية فايزر في مقاطعة جوادالاخارا ، حيث سيتم توزيعها على أجزاء أخرى من البلاد .

تلقت فرنسا أول 19500 جرعة من لقاح فايزر يوم السبت من مستودع الصيدلية في بلجيكا، وقامت الأيونات المبردة بنقل الجرعات إلى مركز لوجستي للمستشفى يقع في ضواحي باريس.

وفى إيطاليا وصلت اليوم الشاحنة التي تحمل أول 9750 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا من شركة الأدوية فايزر-بيونتك Pfizer-Biontech ، برفقة رجال الدرك، من بلجيكا إلى مستشفى سبالانزاني في روما ومن هناك سيتم توزيعها على باقي المناطق لحملة التطعيم على الذي سيستمر غدًا في جميع أنحاء أوروبا.

وفى البرتغال أظهر رئيس وزراء البرتغال ، أنطونيو كوستا ، ثقته في اللقاح ، الذي سيبدأ استخدامه اعتبارًا من الأحد ، للحد من الوباء ، على الرغم من كونه عملية متداخلة وطويلة الأمد.

ووصلت اليونان الدفعة الأولى المؤلفة من 9750 لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد من فايزر-بيونتك Pfizer / BioNTech إلى أثينا ، حيث ستبدأ حملة التحصين المسماة عملية الحرية يوم الأحد.

وفي الدنمارك ، ستبدأ حملة التطعيم أيضًا هذا الأحد أول شيء في الصباح، وصلت الشحنات الأولى التي تحتوي على 9700 جرعة إلى دولة الشمال من مركز شركة فايزر في بلجيكا وسيتم توزيعها من قبل سبع إدارات يوم السبت.



إيديت كويز ألمانية تبلغ 101 عاما



استعدادات الطاقم الطبى فى إايطاليا



التلقيح فى مستشفيات إيطاليا



الطاقم الطبي فى إيطاليا



الطبيب الإيطالى جيوفاني دي بيري يتلقى التطعيم ضد مرض فيروس كورونا



الطبيب الإيطالى نيكولو مارشيوني



الطبيبة الإيطالية فرانشيسكا بييرالي ، تتلقى لقاح فايزر



الطبيبة الإيطالية كلوديا أليفرنيني



المستشار النمساوي سيباستيان كورتس



امرأة مسنة تتلقى اللقاح فى النمسا



إيلينا بيتي ، ممرضة تتلقى اللقاح فى إيطاليا



تطعيم الطاقم الطبي بلقاح مرض فيروس كورونا فى رومانيا



تلقيح أحد المسعفين فى بولندا



تلقيح فيروس كورونا فى النمسا



تلقيح ممرضة بولندية بلقاح كورونا



رادا بروكوبوفا تتلقى لقاح فيروس كورونا فى بلغاريا



رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن عبر رابط الفيديو كونفارنس



رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن



سيدة ايطالية تتلقى اللقاح



قسًا أرثوذكسيًا يتلقى لقاح فيروس كورونا فى بلغاريا



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