الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع إيطاليا والدفاع المشترك عن التعددية

أ ش أ

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، أهمية تعزيز التعاون ودفع العلاقات مع إيطاليا، داعيا الجانبين إلى تعزيز التنمية المطردة للعلاقات الصينية الأوروبية، والدفاع بشكل مشترك عن التعددية والتجارة الحرة، ودعم النظام الدولي ومركزه الأمم المتحدة.

وقال وانج - في كلمة تم بثها اليوم ضمن فيلم وثائقي أنتجته الصين وإيطاليا بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين - إن الصين حريصة على تنمية أكبر للعلاقات الثنائية مع إيطاليا، مشيرا إلى أهمية إجراء الجانبين تبادلات على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلين.

وأشاد بالتزام الجانبين بدعم التعاون الشامل في إطار مبادرة الحزام والطريق، والدعم والتبادلات الشعبية القوية رغم تفشي فيروس كورونا المستجد، داعيا إلى مواصلة دعم كل منهما الاخر في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للجانب الآخر، وبذل جهود منسقة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في فترة ما بعد الوباء، وتعميق التنمية المطردة للعلاقات الصينية الأوروبية.

وأشار وانج إلى أنه يتعين على الجانبين الدفاع بشكل مشترك عن التعددية والتجارة الحرة، ودعم النظام الدولي ومركزه الأمم المتحدة، والعمل معا لتحسين الحكم العالمي لجعل العالم مكانا أفضل لجميع البشر.