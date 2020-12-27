الصحة التونسية تسجل 41 حالة وفاة و 1625 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب مصطفى عنبر

سجلت وزارة الصحة التونسية، 41 حالة وفاة، و1625 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان صحفى، مساء أمس السبت، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع إلى 4426 حالة وفاة، بعد تسجيل 41 حالة وفاة، فضلا و1625 إصابة جديدة، حتى نهاية السبت.

وذكرت الوزارة أنه تم بهذا التاريخ تسجيل 1625 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 5662 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 99 الفا و514 من بين 130 الفا و230 حالة حاملة للفيروس.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 6587 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 320 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 107 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الماضى، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.