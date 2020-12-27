جاء ذلك في تقرير للوزارة سلط الضوء على أوجه القصور الصارخة في جودة الرعاية والتي انعكست من خلال ارتفاع حالات الوفاة في المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضح التقرير، الذي سلط الضوء على أداء قطاع الصحة السنوي في أوغندا خلال العام المالي (2019 - 2020)، أن الدولة سجلت 45 ألفا و42 حالة وفاة في المستشفيات خلال الفترة المذكورة، بما يشير إلى حدوث 123 حالة وفاة يوميا بارتفاع بلغت نسبته 13% مقارنة مع 34 ألفا و492 حالة وفاة جرى الإبلاغ عنها في العام المالي (2018 - 2019).

ووفقا للتقرير.. فإن من بين حالات الوفاة سُجلت 23 ألفا و59 حالة لمن تبلغ أعمارهم 5 أعوام فما فوق، فيما تم تسجيل 21 ألفا و983 حالة وفاة بين الأطفال دون سن الخامسة.

وأفاد التقرير بأن الوفيات كانت أعلى بين الذكور، حيث توفي 11 ألفا و764 من الذكور، مقابل 10 آلاف و219 أنثى في سن الخامسة وما فوق، ومن بين حالات الوفاة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، كان هناك 13 ألفا و302 من الذكور، و9 آلاف و757 من الإناث.

ونوه التقرير إلى أن أسباب الوفاة الرئيسية بين جميع الأعمار تكمن في الإصابة بمرض الملاريا، حيث سجلت الوفيات جراء الإصابة بهذا المرض ما نسبته 13.3%، والالتهاب الرئوي 7.4%، وفقر الدم 6.2%، وأمراض الأطفال حديثي الولادة 5.1%، والأطفال الخدج 3.7%.

كما تسبب ارتفاع ضغط الدم في وفاة ألف و197 شخصا، وتسببت حوادث السير على الطرق والدراجات النارية في مقتل 775 شخصا.. بينما تسببت الإصابات لأسباب أخرى في مقتل ألف و22 شخصا، حسبما أفاد التقرير.

ولفت التقرير أيضا إلى أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة وصل إلى 1000 طفل مرتفعا بنسبة 4% ليكون 24 حالة وفاة لكل 1000، مقارنة بـ23 في عام (2019/2018)، ولم يتم تحقيق هدف خطة تطوير قطاع الصحة الرامي لتخفيض العدد ليكون 16 لكل 1000.

وقال التقرير"بين الأطفال دون سن الخامسة، لا تزال الملاريا السبب الرئيسي للوفاة بنسبة 18.1%، على الرغم من أن حالات وفاة الأطفال حديثي الولادة والأطفال المبتسرين قد ساهمتا مجتمعتين بنسبة 18.2% من جميع وفيات الأطفال دون الخامسة".

وأفاد بأنه على الرغم من حدوث 38 ألفا و174 حالة وفاة للأطفال حديثي الولادة في السنة المالية (2020/2019)، إلا إنه ومع ذلك، كان هناك انخفاض بنسبة 20% في عدد الوفيات في فترة ما حول الولادة من 35 ألفا و703 حالات في (2016/2015) إلى 28 ألفا و174 حالة في السنة المالية (2020/2019).

وشدد التقرير على أن تحسين رعاية الأطفال حديثي الولادة يمكن أن يقلل بشكل كبير من وفيات الأطفال دون سن الخامسة في أوغندا.

ونوه أيضا إلى أن أوغندا سجلت زيادة بنسبة 7.6% في عدد وفيات الأمهات، مما رفع معدلات الوفيات إلى 99 لكل 100 ألف، بمعدل أعلى من 92 لكل 100 ألف في السنة المالية (2019/2018).