أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، إحباط هجوم بالقنابل اليدوية على أحد معابد منطقة ميندهار بونتش واعتقال شخصين، وصفتهما بالإرهابييْن.
وأضافت الشرطة أن هاتف الإرهابي كان يتضمن، تسجيل فيديو لكيفية استخدام القنابل اليديوية، مشيرة إلى أن المعتقليْن في هذه القضية ينتميان إلى التنظيم المعروف بـ: "قوة جي آند كي غزنوي" المدعوم من باكستان.
ومن جانبه، قال راميش كومار أنجرال، المسؤول في الشرطة في منطقة بونتش بهذا الشأن: "إنه مساء أمس تم القبض على المشتبه بهما، مشيرا إلى أن التحقيقات انتهت باعتراف المتهم بأنه مكلف بإلقاء قنابل يدوية على معبد هندوسي في آري بمندهار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة