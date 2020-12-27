وأضافت الشرطة أن هاتف الإرهابي كان يتضمن، تسجيل فيديو لكيفية استخدام القنابل اليديوية، مشيرة إلى أن المعتقليْن في هذه القضية ينتميان إلى التنظيم المعروف بـ: "قوة جي آند كي غزنوي" المدعوم من باكستان.

ومن جانبه، قال راميش كومار أنجرال، المسؤول في الشرطة في منطقة بونتش بهذا الشأن: "إنه مساء أمس تم القبض على المشتبه بهما، مشيرا إلى أن التحقيقات انتهت باعتراف المتهم بأنه مكلف بإلقاء قنابل يدوية على معبد هندوسي في آري بمندهار.