الشرطة السودانية تؤكد التحقيق مع عناصر أمنية فى قضية وفاة مواطن

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أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أنه تم وضع عدد من منسوبي الشرطة قيد الحجز، وفتح تحقيق في مواجهتهم في قضية وفاة مواطن.

وقالت رئاسة قوات الشرطة في وزارة الداخلية، في بيان اليوم الأحد، إنه في 25 اغسطس الماضي، تم فتح بلاغ في قسم شرطة "الدوحة – أمدرمان"، وفي 17 ديسمبر الجاري، تم القبض علي المواطن عز الدين علي حامد على خلفية البلاغ، وحُجز في شرطة المباحث الفيدرالية في "أمبدة".

وأضاف البيان أنه تم الإفراج عن المواطن بالضمانة العادية بواسطة النيابة، في 25 اغسطس الجاري، وبعد خروجه تدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى المستشفي حيث فارق الحياة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ إجراءات بلاغ، وتحويل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وجاء القرار الطبي يفيد بتعرض المتوفي للضرب، وعليه تم تعديل البلاغ ووضع جميع منسوبي مكتب الشرطة بالحجز الشديد، وفتح تحقيق في مواجهتهم، فيما تولت النيابة إجراءات التحري في البلاغ.

وأكدت الشرطة السودانية، حرصها التام علي تحقيق العدالة بكل شفافية والتزامها بتقديم من يثبت تورطه للعدالة.