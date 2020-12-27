اليوم السابع
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الرئاسة الروسية تكشف جهود بوتين لوقف المواجهات العسكرية بين القوات الأذربيجانية والأرمينية

الأحد، 27 ديسمبر 2020 07:40 م
الرئاسة الروسية تكشف جهود بوتين لوقف المواجهات العسكرية بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بوتين
كتب أحمد عرفة

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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف عن الجهود التي بذلها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوقف المواجهات العسكرية بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم قره باغ.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن علاقات فلاديمير بوتين الطيبة مع كل من أرمينيا واذربيجان هي التي سمحت له بالتوسط بين الطرفين لإيقاف النزاع المسلح في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسي قضى أياما طويلة وفي يده سماعة الهاتف من أجل إعادة الوضع في قره باغ إلى استقراره، لافتا إلى أن بوتين كان يراقب شخصيا تطور الأحداث هناك.

 


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