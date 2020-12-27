اليوم السابع
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الجيش الليبي ردا على تهديدات وزير دفاع تركيا: سنرد بشكل غير متوقع

الأحد، 27 ديسمبر 2020 12:15 م
الجيش الليبي ردا على تهديدات وزير دفاع تركيا: سنرد بشكل غير متوقع العميد خالد المحجوب
كتب سمير حسنى

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قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي فى القوات المسلحة الليبية، إن الجيش الوطني الليبي سيرد على تركيا بشكل مناسب وغير متوقع، جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع التركى الأخيرة والتى توعد فيها قوات الجيش الليبي.

وأضاف المجوب، فى تصريحات لقناة العربية، أن مصر شريك حقيقي فى الأمن القومى الليبي، مشيرا إلى أن المصريون يدعمون مخرجات مؤتمر برلين والقوات المسلحة الليبية.

وفى موقف يؤكد التدخل التركى غير المشروع في الأراضى الليبية، والنوايا الخبيثة لتركيا من أجل تفتيت ليبيا للسيطرة على الثروات الموجودة فيها، ظهر وزير الدفاع في حكومة أردوغان ليهدد قائد الجيش الليبى الوطنى المشير خليفة حفتر وأبناء الجيش، زاعما أنهم يمثلون أهدافا مشروعة للقوات التركية الموجودة داخل حدود ليبيا.

 


ليبيا

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وزير الدفاع التركي

تركيا

مصر

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