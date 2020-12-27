التشيك تفرض حالة الإغلاق الكامل حتى 10 يناير لمواجهة تفشى كورونا

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أعلنت الحكومة التشيكية، اليوم الأحد، فرض حالة الإغلاق الكامل لمواجهة التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وذكر راديو (براغ الدولي) أنه من المقرر فرض الإجراءات حتى الـ10 من يناير المقبل، حتي تتمكن الحكومة من تقييم الوضع.. لافتا إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت بتعويض كافة المتضررين من الإغلاق الكامل، مثل المحال التجارية.

وأوضحت الحكومة أنه سيتم تفعيل الدراسة عن بعد مع عودة الدراسة في المدارس في الرابع من يناير المقبل، باستثناء الصف الأول والثاني الإبتدائي.

جدير بالذكر أنه تم مد حالة الطورائ في التشيك حتى 22 من يناير المقبل.